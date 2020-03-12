В Сочи впервые открыт детсад с ясельной группой для детей от 2 месяцев

12 Март 2020 2020-03-12T16:45:44+03:00

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В посёлке Орёл-Изумруд Адлерского района Сочи открылась пристройка к детскому саду №53. Она рассчитана на 80 мест. Здание построено в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», сюда также включены и ясельные группы, в том числе и для самых маленьких - детей от двух месяцев.

- Мы впервые открываем такую ясельную группу. Если потребность у жителей нашего города будет в такой ясельной группе, мы продолжим эту практику, - отметила заместитель главы Сочи Полина Деняк.

Строительство пристройки длилось всего 4 месяца. Объём финансирования составил более 96 млн рублей из краевого и городского бюджетов.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань", в Сочи ищут новые способы решения проблемы нехватки мест в детсадах.

ИСТОЧНИК KP.RU