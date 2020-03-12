На Кубани увеличивают количество бюджетных мест в медицинском вузе

12 Март 2020 2020-03-12T17:40:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Краснодарского края направили документы в Министерство здравоохранения РФ по поводу расширения бюджетной составляющей на факультетах в медицинском университете. Таких решительных действий потребовал от чиновников на местах президент РФ во время своего ежегодного Послания Федеральному собранию.

- На 80% по сравнению с прошлым годом увеличена заявка на целевое обучение акушеров-гинекологов, на 70 % – онкологов, на 68% – анестезиологов-реаниматологов, на 77 % – кардиологов. Вдвое увеличится квота на обучение врачей скорой помощи - одной из самых востребованных специальностей. Региону необходимы и специалисты для работы в первичных сосудистых отделениях, - сообщили в минздраве Краснодарского края.

Для студентов-целевиков откроется порядка 500 мест, в ординатуре смогут обучаться бесплатно еще 300 врачей.

Более того, в Тимашевске в сентябре планируется открыть филиал медицинского колледжа для обучения младшего медперсонала.

ИСТОЧНИК KP.RU