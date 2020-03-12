На Кубани увеличивают количество бюджетных мест в медицинском вузе
Власти Краснодарского края направили документы в Министерство здравоохранения РФ по поводу расширения бюджетной составляющей на факультетах в медицинском университете. Таких решительных действий потребовал от чиновников на местах президент РФ во время своего ежегодного Послания Федеральному собранию.
- На 80% по сравнению с прошлым годом увеличена заявка на целевое обучение акушеров-гинекологов, на 70 % – онкологов, на 68% – анестезиологов-реаниматологов, на 77 % – кардиологов. Вдвое увеличится квота на обучение врачей скорой помощи - одной из самых востребованных специальностей. Региону необходимы и специалисты для работы в первичных сосудистых отделениях, - сообщили в минздраве Краснодарского края.
Для студентов-целевиков откроется порядка 500 мест, в ординатуре смогут обучаться бесплатно еще 300 врачей.
Более того, в Тимашевске в сентябре планируется открыть филиал медицинского колледжа для обучения младшего медперсонала.
ИСТОЧНИК KP.RU