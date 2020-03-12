2020-03-12T18:03:44+03:00
Общество

Авиаперелеты из Краснодара в Мюнхен приостановили до 31 мая

Пассажирам предлагают обменять билеты без сборов
Ева МУР@kp_kuban
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Перелеты прекращены. Фото: azimuth.aeroПерелеты прекращены. Фото: azimuth.aero
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Авиакомпания "Азимут" приостанавливает регулярные рейсы в Мюнхен. Ограничение, гласит официальное сообщение перевозчика, продлится до 31 мая 2020 года. пассажирам, которые заранее приобрели билеты на рейс в Германию, уже начали возвращать деньги.

- Это касается пассажиров, купивших билеты по направлениям Краснодар – Мюнхен – Краснодар на даты с 15 марта по 31 мая 2020 года, без штрафов и удержаний, - говорится на сайте авиакомпании.

Чтобы обменять билет, пассажирам рекомендовано обратиться по месту его приобретения.

Кроме того, в авиакомпании заявляют, что граждане ЕС и Германии будут вывозиться на чартерных рейсах. Аналогично доставят и граждан РФ из-за рубежа.

Их график объявят дополнительно.

Напомним, первый самолет Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров в германский город из кубанской столицы вылетел 22 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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