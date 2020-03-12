2020-03-12T18:04:13+03:00
Экономика

ВТБ открывает кредитную линию компании «Русские Башни»

Банк ВТБ и группа компаний «Русские Башни» подписали соглашение об открытии кредитной линии на 10 млрд рублей сроком на 10 лет
Иван Егоров
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Привлеченные средства группа «Русские Башни» направит на строительство и приобретение новых объектов инфраструктуры для дальнейшего совместного использования операторами сотовой связи на территории России. Важным направлением работы также станут проекты комплексного бесшовного покрытия сложных территорий. Сегодня подобные проекты уже реализуются на территории Кронштадта, Нижнего Тагила, на отдельных автомагистралях и крупных объектах, география таких проектов благодаря привлечению финансирования расширится.

- Компания «Русские Башни» - одна из самых динамично растущих на рынке телеком инфраструктуры, - сказал Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ. - Мы уверены, что финансовые решения группы ВТБ позволят компании эффективно реализовывать амбициозные проекты на российском рынке, внедрять самые современные технологии связи, в том числе, в новом формате связи 5G, расширять регионы присутствия и продолжить динамичное развитие на рынке.

Александр Чуб, президент группы компаний «Русские Башни», отметил: «Это наш первый кредитный проект с банком ВТБ, который, мы уверены, станет основой для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений между нашими компаниями. Реализация данного соглашения будет способствовать ускорению развития телеком инфраструктуры в регионах России, и вместе с этим внедрению новых цифровых инфокоммуникационных услуг сотовыми операторами».

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