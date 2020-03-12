2020-03-12T18:12:10+03:00
Общество

Строительная компания AVA Sochi провела конференцию для ведущих агентств недвижимости

12 марта более 250 представителей ведущих агентств недвижимости Сочи собрались на конференцию для партнеров, организованную строительной компанией «АВА Сочи» (входит в состав AVA Group) в бизнес-центре отеля Hyatt Regency Sochi
Иван Егоров
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Фото: «АВА Сочи».Фото: «АВА Сочи».
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Партнерам были презентованы очередные этапы строительства ЖК «Министерские озера» - «Город Детства» и «Фруктовый квартал», а также новый проект ЖК «Летний» в п. Кудепста города-курорта Сочи.

Отдельный блок был посвящен изменениям 214-ФЗ в части перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета. Отметим, что Специализированный застройщик «АВА Сочи» первая и единственная строительная компания в Сочи, которая уже начала работу по новым требованиям 214-ФЗ. О правилах открытия эскроу-счетов рассказал представитель сочинского отделения ПАО Сбербанк Ирина Богатова.

Кульминацией конференции стало выступление заместителя руководителя коммерческого отдела по работе с партнерами «АВА Сочи» Натальи Селяниной, где были объявлены новые условия мотивации для представителей агентств недвижимости. С 1 марта по 31 мая 2020 года агентское вознаграждение для партнеров составит 8% по заключенным договорам. Введение новой мотивации обусловлено планами активного развития компании в Сочи, запуска новых проектов, альтернативы которым в городе-курорте пока нет.

Все участники конференции отметили, что полученная информация по новым продуктам компании, новым требованиям 214-ФЗ, а также измененная мотивация будут полезны в работе.

Специализированный застройщик AVA Sochi ведет строительство флагманского проекта микрорайона «Министерские озера» в городе-курорте Сочи. В 2019 году сданы два этапа строительства: «Комфорт» и «Бизнес квартал». В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию третьей и четвертой очередей проекта, а также начало строительства общеобразовательной школы и пятого заключительного этапа микрорайона «Министерские озера». СЗ «АВА Сочи» за счет собственных средств завершил ремонтные работы по устройству дорожного покрытия с выездом в микрорайон Макаренко, тем самым разгрузив логистику ранее действующих выездов. В текущем году начнутся работы по строительству социальной инфраструктуры внутри микрорайона, которая предусматривает коммерческие объекты для жителей.

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