2020-03-12T20:09:14+03:00
Общество

На Кубани на развитие сферы ЖКХ направят более 20 млрд рублей

Ее работники отметили профессиональный праздник
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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До 2024 года на развитие сферы ЖКХ по краевой программе направят более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил замглавы Краснодарского края Анатолий Вороновский на торжестве, посвященном профессиональному празднику работников этой сферы.

- Эти деньги пойдут на капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, переселение жителей региона из аварийного жилья. А также на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, - сообщил он.

В прошлом году на средства из госпрограмм капитально отремонтировали свыше 1200 многоквартирных домов. Благоустроили 387 парков, скверов и дворовых территорий, перевыполнен план переселения граждан из аварийного жилья. Жилищные условия улучшили более 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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