На Кубани на развитие сферы ЖКХ направят более 20 млрд рублей
До 2024 года на развитие сферы ЖКХ по краевой программе направят более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил замглавы Краснодарского края Анатолий Вороновский на торжестве, посвященном профессиональному празднику работников этой сферы.
- Эти деньги пойдут на капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, переселение жителей региона из аварийного жилья. А также на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, - сообщил он.
В прошлом году на средства из госпрограмм капитально отремонтировали свыше 1200 многоквартирных домов. Благоустроили 387 парков, скверов и дворовых территорий, перевыполнен план переселения граждан из аварийного жилья. Жилищные условия улучшили более 500 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU