2020-03-12T18:58:17+03:00
Общество

Первый книжный фестиваль пройдет в Краснодаре

Предстоящие выходные станут знаковым событием для книголюбов города
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мероприятие пройдет на территории культурного пространства «Нарния». Организаторами фестиваля выступают три независимых книжных магазина: «Чарли», «Кот ученый» и «Книжный кабинет». Помочь зарождению нового проекта в нашем городе взялись в МТС. С помощью телеком-оператора стало возможно сделать мероприятие интересным, привезти ярких лекторов и собрать необычные книги для ярмарки.

На первом книжном фестивале пройдут лекции спикеров, мастер-класс книжного иллюстратора, а также региональный отборочный тур федерального чемпионата по чтению вслух среди подростков и взрослых. Краснодарский философ и теолог Алексей Верзунов в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М» проведет специальную лекцию на тему будущего и его отражения в литературе. Школьники старших классов по ее мотивам могут создать свои работы и описать, каким они видят будущее и выставить их на сайте благотворительного проекта. За каждую работу начислят баллы, которые переведут в реальные деньги и направят на лечение тяжелобольных детей.

В целом, мероприятие задумано так, что любой посетитель сможет выбрать какую-то интересную для себя тему в лектории.

Ярмарка будет представлена разными книжными направлениями: детская, взрослая и научно-популярная литература, комиксы, бизнес, книги по саморазвитию и так далее. На ярмарке также можно будет купить редкие книги и литературу небольших издательств.

Первый книжный фестиваль в Краснодаре пройдет 14 и 15 марта с 10.00 до 20.00 на территории культурного пространства «Нарния» по адресу: ул. Красноармейская, 66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В минздраве Кубани подтвердили первый случай заражения коронавирусом
На Кубани на развитие сферы ЖКХ направят более 20 млрд рублей
На Кубани построят 13 детских садов в 2020 году
Первый книжный фестиваль пройдет в Краснодаре
Строительная компания AVA Sochi провела конференцию для ведущих агентств недвижимости
ВТБ открывает кредитную линию компании «Русские Башни»
Авиаперелеты из Краснодара в Мюнхен приостановили до 31 мая
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля
На Кубани увеличивают количество бюджетных мест в медицинском вузе
В Сочи впервые открыт детсад с ясельной группой для детей от 2 месяцев
Кубанские чай и вина будут продавать через интернет-магазин
Сироту, обвиненного в незаконной рубке деревьев, освободили от уголовки
За чужой счет : в Сочи мужчина решил немного попользоваться утерянной банковской картой
Депутаты Законодательного собрания Кубани одобрили закон о поправках к Конституции
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование