Первый книжный фестиваль пройдет в Краснодаре

12 Март 2020 2020-03-12T18:58:17+03:00

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Мероприятие пройдет на территории культурного пространства «Нарния». Организаторами фестиваля выступают три независимых книжных магазина: «Чарли», «Кот ученый» и «Книжный кабинет». Помочь зарождению нового проекта в нашем городе взялись в МТС. С помощью телеком-оператора стало возможно сделать мероприятие интересным, привезти ярких лекторов и собрать необычные книги для ярмарки.

На первом книжном фестивале пройдут лекции спикеров, мастер-класс книжного иллюстратора, а также региональный отборочный тур федерального чемпионата по чтению вслух среди подростков и взрослых. Краснодарский философ и теолог Алексей Верзунов в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М» проведет специальную лекцию на тему будущего и его отражения в литературе. Школьники старших классов по ее мотивам могут создать свои работы и описать, каким они видят будущее и выставить их на сайте благотворительного проекта. За каждую работу начислят баллы, которые переведут в реальные деньги и направят на лечение тяжелобольных детей.

В целом, мероприятие задумано так, что любой посетитель сможет выбрать какую-то интересную для себя тему в лектории.

Ярмарка будет представлена разными книжными направлениями: детская, взрослая и научно-популярная литература, комиксы, бизнес, книги по саморазвитию и так далее. На ярмарке также можно будет купить редкие книги и литературу небольших издательств.

Первый книжный фестиваль в Краснодаре пройдет 14 и 15 марта с 10.00 до 20.00 на территории культурного пространства «Нарния» по адресу: ул. Красноармейская, 66.

ИСТОЧНИК KP.RU