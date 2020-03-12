2020-03-12T21:02:26+03:00
Происшествия

В минздраве Кубани подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Заболевший вернулся и итальянской Вероны 5 марта
Евгения ОСТРАЯ
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Число заболевших в России достигло 34 человекЧисло заболевших в России достигло 34 человек
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В Краснодарском крае выявили первого заболевшего коронавирусом. Он прилетел из итальянской Вероны, почувствовал себя плохо и 5 марта обратился в больницу.

- Да, в Краснодарском крае есть пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, - подтвердили в минздраве Кубани. - Медики выяснили сразу, что он находился в очаге инфекции и поместили мужчину в отдельный бокс. Он изолирован. Сразу были взяты необходимые анализы. Они, к сожалению, подтвердили диагноз.

Сейчас все, кто контактировал с заболевшим, находятся под пристальным наблюдением медиков.

Напомним, сегодня, 12 марта, официальный штаб зафиксировал шесть новых случаев заражения коронавирусом. Одним из них оказался житель Кубани.

Таким образом, общее число заболевших в России увеличилось до 34 человек. Отмечается, что все они в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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