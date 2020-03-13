2020-03-13T07:22:57+03:00
Общество

На Кубани с начала 2020 года ввели в эксплуатацию девять долгостроев

Сдали более двух тысяч квартир
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани с начала 2020 года ввели в эксплуатацию девять долгостроев, а всего планируется завершить 113 проблемных домов. Уже сдали более двух тысяч квартир.

Сейчас в списке проблемных объектов находятся 275 домов. Самый крупный долгострой – ЖК «Свобода» в Краснодаре, здесь более 600 квартир. Идет работами с главами районов и застройщиками по недопущению появления новых проблемных объектов.

Также в регионе с 10 февраля дольщики могут получить компенсационные выплаты. Заявление необходимо подать в отделение «Банк ДОМ.РФ». После этого в течение десяти дней деньги поступят на счет.

- Продолжается работа регионального Фонда защиты прав дольщиков. Сегодня 64 долгостроя являются инвестиционно непривлекательными. Именно они и становятся объектом работы Фонда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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