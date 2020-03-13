2020-03-13T09:05:17+03:00
Общество

570 тысяч кубанских школьников участвуют в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ»

Это мероприятие помогает определить уровень осознанности ребят и готовность к выбору
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Профориентация учащихся средних и старших классов проводится в рамках нацпроекта «Образование». «ПроеКТОриЯ» - это цикл онлайн-уроков, в котором представители бизнеса, успешные люди помогают детям определиться с выбором.

В этом году в нем участвуют порядка 570 тысяч школьников региона. Учащиеся 6-11 классов проходят тестирование в рамках программы ранней профориентации. Организаторы отмечают, что проект помогает определить уровень осознанности школьников.

- Ранняя профориентация ведется на базе тестов, разработанных ведущими ВУЗами России. В прошлом году шесть тысяч кубанских школьников получили индивидуальные образовательные маршруты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани увеличивают количество бюджетных мест в медицинском вузе. Тем самым власти региона хотят заполнить нехватку кадров на селе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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