В Краснодаре пройдут соревнования по настольному теннису
17 марта в Краснодаре на базе спортивного зала Центра олимпийской подготовки по настольному теннису пройдут соревнования. Они состоятся в рамках ХХХ Универсиады Кубани среди высших учебных заведений.
- Победителей и призеров определят за три дня. Планируется, что бороться за награды будут около 100 учащихся вузов региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
Торжественное открытие турнира состоится 17 марта в 12:00.
Напомним, представители кубанской школы баскетбола завоевали награды первенства России. Соревнования проходили в подмосковной Красной Пахре.
ИСТОЧНИК KP.RU