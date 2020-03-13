2020-03-13T08:08:37+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдут соревнования по настольному теннису

Они состоятся в рамках Универсиады Кубани
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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17 марта в Краснодаре на базе спортивного зала Центра олимпийской подготовки по настольному теннису пройдут соревнования. Они состоятся в рамках ХХХ Универсиады Кубани среди высших учебных заведений.

- Победителей и призеров определят за три дня. Планируется, что бороться за награды будут около 100 учащихся вузов региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Торжественное открытие турнира состоится 17 марта в 12:00.

Напомним, представители кубанской школы баскетбола завоевали награды первенства России. Соревнования проходили в подмосковной Красной Пахре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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