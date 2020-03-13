2020-03-13T08:40:54+03:00
Общество

В Сочи в нацпарке фотоловушка запечатлела кавказскую выдру

Животное занесено в Красную книгу России
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-службы нацпаркаФото: пресс-службы нацпарка
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В Сочи в нацпарке фотоловушка запечатлела кавказскую выдру. Сказать сколько животных здесь обитает трудно, это все из-за скрытности этих существ. В целом поголовье выдры остается устойчивым и оценивалось в 2019 году в 17-19 особей.

- Сфотографировать животное практически невозможно, но специалистам отдела по охране животного мира нацпарка удалось снять редкие кадры скрытного зверька на фотоловушку, - сообщили в пресс-службе национального парка.

Выдра любит воду, поэтому ее чаще можно встретить именно по берегам разных рек и водоемов. Больше ей нравятся чистые предгорные речки, имеющие быстрые течения, а по берегам густые заросли, в которых легко прятаться.

Биологи отмечают постепенное снижение численности выдр, поэтому эти звери как вид были внесены в Красную книгу. В Краснодарском крае сейчас обитает где-то 260 особей, большая часть приходится на Кавказский заповедник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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