2020-03-13T09:18:14+03:00
Происшествия

В Абинске осудят закладчика наркотиков

Ему грозит пожизненное лишение свободы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Абинске осудят закладчика наркотиковВ Абинске осудят закладчика наркотиковФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Абинске полицейские задержали молодого человека при осуществлении им тайниковой закладки. У него нашли пакетики с N-метилэфедроном, мефедроном и марихуаной.

- После правоохранители обыскали дом местного жителя. Они нашли полимерную банку, 100 пакетиков и 78 свертков с наркотическими средствами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Темрюкском районе полицейские задержали 12 иностранных граждан. Они осуществляли ремонтные работы без патента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе построят школу на 1100 мест
Полиция в Сочи ликвидировала банду похитителей самокатов и велосипедов
В Усть-Лабинске женщина за рулем отечественной легковушки влетела в опору ЛЭП
На капремонт школ и детских садов Кубани в этом году направят более 900 миллионов рублей
В Сочи женщина упала с Мацестинского виадука и погибла
Более полутора тысяч туристов, вернувшихся в Краснодарский край, обследовали на коронавирус
Появились подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани
В Лабинском районе мошенница обманула банк и получила 100 тысяч рублей
Муниципалитеты Кубани получат поддержку на отлов и содержание безнадзорных животных
Мэр Сочи дал 2,5 месяца на приведение в порядок безбарьерной среды в центре города
В Краснодаре из-за утреннего тумана задержали два рейса
В Абинске осудят закладчика наркотиков