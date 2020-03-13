В Абинске осудят закладчика наркотиков

13 Март 2020 2020-03-13T09:18:14+03:00

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В Абинске полицейские задержали молодого человека при осуществлении им тайниковой закладки. У него нашли пакетики с N-метилэфедроном, мефедроном и марихуаной.

- После правоохранители обыскали дом местного жителя. Они нашли полимерную банку, 100 пакетиков и 78 свертков с наркотическими средствами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Темрюкском районе полицейские задержали 12 иностранных граждан. Они осуществляли ремонтные работы без патента.

ИСТОЧНИК KP.RU