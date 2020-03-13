2020-03-13T09:31:43+03:00
Общество

В Краснодаре из-за утреннего тумана задержали два рейса

С пассажирами работают представители авиакомпаний
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре из-за утреннего тумана задержали два рейсаВ Краснодаре из-за утреннего тумана задержали два рейсаФото: Архив "КП"
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В краевой столице утром 13 марта в районе аэропорта был туман. Из-за этого на вылет задержали два самолета.

Это рейсы авиакомпаний «Победа» в Москву и Air Serbia в Белград. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

По данным онлайн-табло, рейс в Белград задержан до 11:40, в Москву уже закончена регистрация пассажиров.

Напомним, авиаперелеты из Краснодара в Мюнхен приостановили до 31 мая. Пассажирам предлагают обменять билеты без сборов. Кроме того, в авиакомпании заявляют, что граждане ЕС и Германии будут вывозиться на чартерных рейсах. Аналогично доставят и граждан РФ из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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