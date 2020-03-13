2020-03-13T09:42:27+03:00
Общество

Мэр Сочи дал 2,5 месяца на приведение в порядок безбарьерной среды в центре города

Многие объекты уже не отвечают современным требованиям
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Агентство Инком"Фото МКУ "Агентство Инком"
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Мэр Сочи Алексей Копайгородский побывал на улице Горького в самом центре города. Глава курорта задался целью проверить , как сейчас в реальности работает безбарьерная уличная среда, созданная в Сочи перед ОИ 2014 года.

Как выяснилось, многие объекты с трудом подходят под определение «безбарьерных». На некоторых лестницах пандусы либо отсутствуют, либо расположены под таким углом наклона, что это может стоить пытающемуся ими воспользоваться человеку больших проблем со здоровьем.

Своими впечатлениями от состояния объектов с мэром поделился и председатель городской общественной организации инвалидов-колясочников «Стоик» Олег Стекольников. Он конкретно указал на все недоработки в организации безбарьерной среды в центре Сочи.

В свою очередь , мэр поручил главе Центрального района и начальнику управления социальной политики учесть все эти рекомендации, и полностью устранить все недоработки уже к 1 июня 2020 года.

- Центральный район – один из самых густонаселённых, здесь проживают пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, мамы с колясками. Безбарьерная среда должна быть доступной для всех, - приводит пресс-служба мэрии Сочи слова Алексея Копайгородского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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