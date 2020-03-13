Муниципалитеты Кубани получат поддержку на отлов и содержание безнадзорных животных
Муниципалитеты Кубани получат поддержку на отлов и содержание безнадзорных животных. Средства пойдут на отлов, временное содержание, стерилизацию и чипирование. Деньги распределяются исходя из заявок от городов и районов. Всего выделят более 26 миллионов рублей.
- С 2012 году заниматься безнадзорными животными должны муниципалитеты. Из бюджета региона ежегодно выделяются средства для поддержки районов в этом направлении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Пока заявок на получение субвенций от городов и районов еще не поступало. В среднем на содержание одной собаки муниципалитеты подучат около 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU