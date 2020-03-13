13 Март 2020 2020-03-13T09:51:00+03:00

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Муниципалитеты Кубани получат поддержку на отлов и содержание безнадзорных животных. Средства пойдут на отлов, временное содержание, стерилизацию и чипирование. Деньги распределяются исходя из заявок от городов и районов. Всего выделят более 26 миллионов рублей.

- С 2012 году заниматься безнадзорными животными должны муниципалитеты. Из бюджета региона ежегодно выделяются средства для поддержки районов в этом направлении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пока заявок на получение субвенций от городов и районов еще не поступало. В среднем на содержание одной собаки муниципалитеты подучат около 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU