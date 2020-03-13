В Лабинском районе мошенница обманула банк и получила 100 тысяч рублей
Жительница станицы Владимирской обманным путем получила кредит. После она внесла лишь один обязательный платеж и перестала исполнять свои обязательства по договору. В полицию обратился представитель банка.
- Выяснилось, что подозреваемая при оформлении кредита предоставила ложную информацию о своей работе и платежеспособности. На этом основании женщина получила около 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования). Ей грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU