13 Март 2020 2020-03-13T10:04:06+03:00

В Лабинском районе мошенница обманула банк и получила 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Она внесла лишь один обязательный платеж

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Жительница станицы Владимирской обманным путем получила кредит. После она внесла лишь один обязательный платеж и перестала исполнять свои обязательства по договору. В полицию обратился представитель банка.

- Выяснилось, что подозреваемая при оформлении кредита предоставила ложную информацию о своей работе и платежеспособности. На этом основании женщина получила около 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования). Ей грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU