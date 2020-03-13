Более полутора тысяч туристов, вернувшихся в Краснодарский край, обследовали на коронавирус

13 Март 2020 2020-03-13T11:02:26+03:00

Около 1,4 тысячи из них уже выписали из больниц

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1657 туристов, вернувшихся На Кубань из-за границы, уже обследованы. Некоторые были изолированы, из них 1400 выписаны после проведения всех процедур. Под наблюдением находится порядка 250 человек. Также следят за состоянием всех больных внебольничной пневмонией.

- Нахождение в изоляции предусматривает специальный режим – отдельный вход, специальная экипировка. Такие боксы подготовлены во всех городах края. В больницах есть около семи тысяч коек, с учетом рекомендаций ВОЗ, - сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Гречаная Татьяна Викторовна, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.Фото: Артём ГНАТЕНКО

- Жители и гости края, которые вернулись из любой неблагополучной страны могут обратиться в поликлинику, где у них возьмут два смыва. Лабораторные исследования проводятся в Краснодаре, а также откроют такой центр в Сочи, - рассказала Гречаная Татьяна, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Всем вернувшимся выдается предписание и больничный на 14 дней. Это делают врачи, которые выезжают на дом. На 10 день людей в обязательном порядке повторно проверяют, а спустя две недели карантин снимается.

- Сейчас в стационаре находятся 2 человека, порядка 200 - на домашнем карантине. Все они здоровы, обследованы, мы ждем подтверждения, что у них нет вируса, - добавила Гречаная Татьяна Викторовна.

ИСТОЧНИК KP.RU