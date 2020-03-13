В Сочи женщина упала с Мацестинского виадука и погибла
Ей было 36 лет
Фото КП
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Инцидент произошёл в ночь на 13 марта в Хостинском районе Сочи. Женщина упала с Мацестинского моста и разбилась насмерть. Ей было 36 лет.
- По факту гибели женщины проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» -«Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По неподверженным данным, погибшая была матерью двоих детей.
Пятипролетный Мацестинский виадук был построен на курорте в 1938 году, его высота 31 метр.
ИСТОЧНИК KP.RU