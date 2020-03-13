13 Март 2020 2020-03-13T11:05:08+03:00

Было дополнительно выделено более 423 миллионов рублей из краевого бюджета

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На капремонт школ и детских садов Кубани в этом году направят более 900 миллионов рублей. По решению губернатора края Вениамина Кондратьева эту сумму увеличили. Благодаря дополнительным средствам удастся отремонтировать еще не менее 70 образовательных организаций.

- На более чем 423 миллиона рублей проведут ремонт кровли, окон, ограждений, благоустраиваются территории школ и детских садов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году за счет средств краевого бюджета отреставрировали 172 образовательные организации. Также обновили предметные кабинеты. Новыми точками роста в сельских школах стали 153 центра цифрового и гуманитарного профиля.

ИСТОЧНИК KP.RU