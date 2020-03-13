На капремонт школ и детских садов Кубани в этом году направят более 900 миллионов рублей
На капремонт школ и детских садов Кубани в этом году направят более 900 миллионов рублей. По решению губернатора края Вениамина Кондратьева эту сумму увеличили. Благодаря дополнительным средствам удастся отремонтировать еще не менее 70 образовательных организаций.
- На более чем 423 миллиона рублей проведут ремонт кровли, окон, ограждений, благоустраиваются территории школ и детских садов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В 2019 году за счет средств краевого бюджета отреставрировали 172 образовательные организации. Также обновили предметные кабинеты. Новыми точками роста в сельских школах стали 153 центра цифрового и гуманитарного профиля.
ИСТОЧНИК KP.RU