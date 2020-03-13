В Усть-Лабинске женщина за рулем отечественной легковушки влетела в опору ЛЭП
12 марта в 21:10 на автодороге Усть-Лабинск- Лабинск- Упорная произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным 29-летняя женщина за рулем авто марки «ВАЗ 2114» превысила скорость движения, не справилась с управлением и съехала с дороги. Здесь она врезалась в опору ЛЭП.
- В результате аварии пострадала 29-летняя пассажирка. После осмотра врачей ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по краснодарскому краю.
Женщина, управлявшая машиной, отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении нее был составлен административный материал по ст.12.26 КоАП РФ ч.1.
ИСТОЧНИК KP.RU