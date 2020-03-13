2020-03-13T11:31:53+03:00
Общество

Полиция в Сочи ликвидировала банду похитителей самокатов и велосипедов

Воры оставили без транспорта более полутора десятков человек
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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В дежурную часть полиции Адлерского района Сочи поступило сообщение от 33-летнего местного жителя о том, что со двора его частного дома похищен электросамокат «Xiaomi Mijia365». Общая сумма ущерба составила 37 000 рублей.

Прибывшие на место оперативники опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку на розыск подозреваемого.

Благодаря полученным данным, полицейские вскоре задержали на улице в Сочи ранее судимого 24-летнего приезжего из Алтайского края .

Похищенный транспорт злоумышленник успел продать.

В ходе допроса задержанного сотрудники уголовного розыска установили его причастность к совершению серии краж самокатов и велосипедов в Центральном районе Сочи, и в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подельника похитителя.

Им оказался ранее судимый 34-летний приезжий из Ростовской области.

Сейчас сотрудниками полиции установлена причастность задержанных к 16 фактам краж велосипедов и самокатов, совершенных на территории города Сочи.

- По фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации,- сообщили «КП»-Кубань» в УВД Сочи.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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