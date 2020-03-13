2020-03-13T11:38:25+03:00
Общество

В Анапе построят школу на 1100 мест

Возводить здание начнут уже на следующей неделе
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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Глава Анапы Юрий Поляков подписал с департаментом строительства края соглашение о выделении денег на строительство школы на 1100 мест. На работы выделили 812 миллионов рублей.

- Проект планируют реализовать в течение 2 лет. Введут новую школу в эксплуатацию в июне 2022 года, чтобы 1 сентября она встретила детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

- Только за последние полгода мы открыли 5 детских садов, в планах – построить еще три в этом году. В ближайшее время будет открыт новый корпус на 400 мест школы № 6, подрядчик начнет строить здание на Спортивной, а также приступят к возведению общеобразовательной организации на 1550 мест в микрорайоне «Горгиппия», - отметил глава Анапы Юрий Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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