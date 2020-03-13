2020-03-13T12:07:34+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина проник в магазин и украл из кассы 8 тысяч рублей

Он ночью взломал входную дверь
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске мужчина проник в магазин и украл из кассы 8 тысяч рублейВ Новороссийске мужчина проник в магазин и украл из кассы 8 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию Новороссийска обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что ночью в здании, где она работает управляющей, сработала сигнализация, а позже выяснилось, что из кассы пропали деньги.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев. Вскоре задержали 25-летнего ранее судимого жителя станицы Выселки.

- Было установлено, что парень проник в магазин, взломав входную дверь, и похитил из кассы 8 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борьба с коронавирусом: В Краснодаре на конечных остановках проветривают и дезинфицируют общественный транспорт
В Краснодаре отменили гандбольный матч сборной России и Сербии из-за угрозы коронавируса
Сезон Единой лиги ВТБ приостановлен: ближайшие матчи «Локомотива-Кубани» отменены
Дождь и снег: в выходные на Кубани похолодает
В Сочи на домашнем карантине по коронавирусу находятся 35 человек
В Сочи открыли лабораторию для диагностики коронавируса
В Сочи из-за коронавируса отменен международный детский хоккейный турнир
МЧС предупреждает жителей Кубани о сильных заморозках
Границы исторического поселения определят в Ейске
В Краснодаре замначальника Азово-Черноморского филиала «Главрыбвод» попался на взятке
Сочинские гаражи бьют ценовые рекорды в масштабах страны
В Роспотребнадзоре Кубани открыли горячую линию по коронавирусу
На Кубани под колесами отечественной легковушки погибла женщина
В Новороссийске мужчина проник в магазин и украл из кассы 8 тысяч рублей
В Анапе построят школу на 1100 мест
Полиция в Сочи ликвидировала банду похитителей самокатов и велосипедов
В Усть-Лабинске женщина за рулем отечественной легковушки влетела в опору ЛЭП
На капремонт школ и детских садов Кубани в этом году направят более 900 миллионов рублей
В Сочи женщина упала с Мацестинского виадука и погибла
Более полутора тысяч туристов, вернувшихся в Краснодарский край, обследовали на коронавирус
Появились подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани
В Лабинском районе мошенница обманула банк и получила 100 тысяч рублей
Муниципалитеты Кубани получат поддержку на отлов и содержание безнадзорных животных
Мэр Сочи дал 2,5 месяца на приведение в порядок безбарьерной среды в центре города
В Краснодаре из-за утреннего тумана задержали два рейса
В Абинске осудят закладчика наркотиков