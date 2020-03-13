В Новороссийске мужчина проник в магазин и украл из кассы 8 тысяч рублей
В полицию Новороссийска обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что ночью в здании, где она работает управляющей, сработала сигнализация, а позже выяснилось, что из кассы пропали деньги.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев. Вскоре задержали 25-летнего ранее судимого жителя станицы Выселки.
- Было установлено, что парень проник в магазин, взломав входную дверь, и похитил из кассы 8 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU