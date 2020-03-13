На Кубани под колесами отечественной легковушки погибла женщина

13 Март 2020 2020-03-13T12:24:11+03:00

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Авария произошла 12 марта в 20:00 на автодороге М-29 ФАД «КАВКАЗ».

- По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», сбил 38-летнюю женщину, которая выбежала на проезжую часть, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 12 марта в 21:10 на автодороге Усть-Лабинск- Лабинск- Упорная произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным 29-летняя женщина за рулем авто марки «ВАЗ 2114» превысила скорость движения, не справилась с управлением и съехала с дороги. Здесь она врезалась в опору ЛЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU