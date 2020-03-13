2020-03-13T13:14:54+03:00
Общество

Сочинские гаражи бьют ценовые рекорды в масштабах страны

У местных гаражей есть несколько не вполне обычных применений
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Жилые гаражи в Сочи. Фото МКУ "Агентство Инком"Жилые гаражи в Сочи. Фото МКУ "Агентство Инком"
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В Сочи расположены самые дорогие гаражи в стране. Таковы результаты исследования аналитиков сервиса «Авито недвижимость».

Специалисты изучили спрос и стоимость гаражных помещений по всей России и пришли к выводу, что на курорте их ценят наиболее высоко - гараж здесь продается в среднем за 1,7 миллиона рублей.

Скорее всего, это обусловлено существованием сугубо сочинского феномена т.н. «жилых гаражей», когда часть такого помещения приспосабливается под жилье, которое иногда сдают внаем туристам.

По ценовым показателям Сочи уверенно обогнал даже Москву с ее средней стоимостью гаража всего в 500 тысяч. Самыми дешевыми гаражи оказались в Челябинске-там их можно приобрести даже за 165 тысяч рублей.

- В целом же спрос на гаражи в России растет. Его рост за минувший год составил около 5%, -говорится в материалах исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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