2020-03-13T13:06:51+03:00
Происшествия

В Краснодаре замначальника Азово-Черноморского филиала «Главрыбвод» попался на взятке

Он получил от предпринимателя 2 миллиона рублей [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Коммерческая организация осуществляла расчистку Васильчикова ерика в Калининском районе Кубани, а также проводила геодезические работы. Финансированием по госконтракту занимался Азово-Черноморский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

Заместитель начальника управления в сентябре 2018 года решил получить от предпринимателя взятку. 15 февраля 2020 года обвиняемый потребовал от директора компании передать ему 20 процентов от суммы государственного контракта. За это он обещал беспрепятственное согласование и подписание бюджетным учреждением актов выполненных работ. Также он пригрозил мужчине, что в случае отказа, организация не получит оплату.

Предприниматель согласился с требованиями чиновника, однако сообщил об этом в полицию. Днем 2 марта заместитель руководителя Азово-Черноморского филиала «Главрыбвод» встретился с мужчиной. Он получил от него 2 миллиона рублей. После чего его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

- В отношении замначальника возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Краснодаре замначальника Азово-Черноморского филиала «Главрыбвод» попался на взятке
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