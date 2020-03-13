13 Март 2020 2020-03-13T13:56:55+03:00

Это создаст особые условия для развития города и его туристического потенциала

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Границы исторического поселения определят в Ейске. Прежде всего, это повлияет на ограничение застройки в городе. Также появятся особые условия для развития его туристического потенциала.

- В уточненные границы исторического поселения уже вошли 126 кварталов центральной части Ейска, 134 памятника истории и культуры, 212 зданий и сооружений. Они все объединены стилем, цветовым решением и декоративными элементами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Официально утвердить новые границы собираются уже в мае этого года. За этим лично следит вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Напомним, в Анапе построят школу на 1100 мест. Возводить здание начнут уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU