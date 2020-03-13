МЧС предупреждает жителей Кубани о сильных заморозках

13 Март 2020 2020-03-13T13:54:17+03:00

В отдельных районах региона температура упадет до -6 градусов

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ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение по заморозкам, которое продлится с 14 по 17 марта. Это неблагоприятное явление может стать причиной гибели сельскохозяйственных культур и теплолюбивых растений.

- С 14 по 17 марта ночью и утром температура воздуха опустится до -1…-6 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Из-за таких перепадов возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур, цветущих и распустившихся почек ранних растений.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует предпринять меры по защите насаждений. Их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU