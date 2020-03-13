В Сочи из-за коронавируса отменен международный детский хоккейный турнир

13 Март 2020 2020-03-13T15:12:28+03:00

Он должен был пройти на курорте в апреле

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В Сочи в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отменен ХIV международный детский хоккейный турнир «Кубок Газпром нефти».

- Оргкомитет турнира принял решение об отмене турнира в 2020 году. Мы приняли во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения, касающиеся рисков распространения коронавируса COVID-19, - сообщили «КП» -«Кубань» в пресс-службе ПАО «Газпром нефть».

Представитель пресс-службы уточнил, что турнир должен был пройти в Сочи в апреле, в конце хоккейного сезона. Данные соревнования считаются самыми масштабными в мире в возрастной категории U-11. Для большинства участников «Кубок Газпром нефти» становится первым крупным турниром международного уровня, дающим путёвку в большой спорт.

На льду сочинских дворцов спорта «Большой» и «Айсберг» должны были сыграть детские команды клубов КХЛ из разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU