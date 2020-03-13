2020-03-13T15:09:53+03:00
Общество

Дождь и снег: в выходные на Кубани похолодает

Синоптики прогнозируют заметное снижение температуры
Виталий КАРНАУХ
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Холода могут отразиться на уже расцветших плодовых деревьях.Холода могут отразиться на уже расцветших плодовых деревьях.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Краевой гидрометцентр заявил о том, что 15 марта в Краснодарский край придут холода. Пусть и не зимние, но все же это, возможно, отразится на уже расцветших плодовых деревьях.

В воскресенье в некоторых районах края поднимется ветер до 18 м/с. Температура опустится до 7-10 градусов тепла. В горных районах возможен мокрый снег, ветер западный до 19 м/с. Ночью в горах столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

На Черноморском побережье будет сильно дуть – здесь ожидают порывы ветра до 17 м/с при дневных температурах от 10 до 13 градусов тепла. Осадков, по данным синоптиков, в северной и центральной частях региона не ожидается.

МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях, связанных с гибелью сельхозкультур, а также возможным повреждением появившихся почек на деревьях.

Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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