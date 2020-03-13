В Сочи на домашнем карантине по коронавирусу находятся 35 человек

13 Март 2020 2020-03-13T15:01:14+03:00

Они недавно вернулись из КНР, Ирана, Кореи, Италии, Германии и Франции

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В Сочи под домашним наблюдением медиков по коронавирусу находятся 35 человек. Все они недавно вернулись из Китая, Ирана, Кореи, Италии, Германии и Франции.

- Люди приехали в Сочи из стран, неблагоприятных по коронавирусу. 14 дней они будут находиться под домашним наблюдением медиков, - сообщила «КП» -«Кубань» главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Сочи Людмила Мишина.

Она уточнила, что в Сочи до сих пор не было выявлено ни одного случая заболевания опасной инфекцией.

Как сообщалось ранее, в Сочи 13 марта открылась лаборатория для исследования анализов пациентов на наличие коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU