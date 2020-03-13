В Сочи на домашнем карантине по коронавирусу находятся 35 человек
В Сочи под домашним наблюдением медиков по коронавирусу находятся 35 человек. Все они недавно вернулись из Китая, Ирана, Кореи, Италии, Германии и Франции.
- Люди приехали в Сочи из стран, неблагоприятных по коронавирусу. 14 дней они будут находиться под домашним наблюдением медиков, - сообщила «КП» -«Кубань» главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Сочи Людмила Мишина.
Она уточнила, что в Сочи до сих пор не было выявлено ни одного случая заболевания опасной инфекцией.
Как сообщалось ранее, в Сочи 13 марта открылась лаборатория для исследования анализов пациентов на наличие коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU