2020-03-13T15:27:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Сезон Единой лиги ВТБ приостановлен: ближайшие матчи «Локомотива-Кубани» отменены

Последняя игра «красно-зеленых» проходила при пустых трибунах
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Баскет-Холл в Краснодаре Фото: ПБК Локомотив-КубаньБаскет-Холл в Краснодаре Фото: ПБК Локомотив-Кубань
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Сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ с 13 марта приостановлен из-за распространения коронавируса. Последним матчем до паузы стала игра «Локомотива-Кубани» и эстонского «Калева», которая проходила в Таллине при пустых трибунах в связи с карантинными мерами. «Железнодорожники» одержали победу со счетом 98:81.

Ранее в планах «Локо» был ряд тренировок и товарищеских игр в Литве, однако команда вернулась в Краснодар, изменив график. Ближайший матч с УНИКСом должен был состояться в Казани 28 марта, а 12 апреля в краснодарском «Баскет-Холле» была запланирована игра против «Астаны».

- Баскетбол, спортивный мир, сотни стран впервые в современной истории столкнулись с проблемой такого масштаба как COVID-19. Здоровье игроков и зрителей - приоритет для мирового сообщества, - отметил президент «Локо» Андрей Ведищев.

В Единой лиге ВТБ рассказали, что приняли решение о приостановке сезона после совещания с клубами.

- На данный момент в стране-участнице чемпионата Эстонии объявлено чрезвычайно положение в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей Лиги были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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