2020-03-13T18:17:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом: В Краснодаре на конечных остановках проветривают и дезинфицируют общественный транспорт

Обработка проводится несколько раз в день
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ
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Фото: МУП КТТУФото: МУП КТТУ
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Первый заболевший. Как Кубань встречает коронавирус?

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Общественный транспорт Краснодара подвергается дополнительной дезинфекции, чтобы избежать распространения вирусных инфекций среди его пассажиров. Трамваи, троллейбусы и автобусы обрабатывают в депо, а также на конечных станциях.

- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в депо ежедневно при проведении влажной уборки салонов автомобильного и электрического транспорта проводится профилактическая дезинфекция ручек дверей, поручней, подлокотников, кресел, частей спинок сидений, путем протирания растворами хлорсодержащих дезинфицирующих средств. Дополнительно на конечных пунктах после высадки пассажиров проводится проветривание и обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей и поручней, - рассказал «КП-Кубань» начальник отдела по гражданской обороне МУП КТТУ Алексей Попов.

Кроме того, в каждом депо поддерживают неснижаемый запас дезинфицирующей жидкости не менее 40 литров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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