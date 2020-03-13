Борьба с коронавирусом: В Краснодаре на конечных остановках проветривают и дезинфицируют общественный транспорт

13 Март 2020 2020-03-13T18:17:43+03:00

Обработка проводится несколько раз в день

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Общественный транспорт Краснодара подвергается дополнительной дезинфекции, чтобы избежать распространения вирусных инфекций среди его пассажиров. Трамваи, троллейбусы и автобусы обрабатывают в депо, а также на конечных станциях.

- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в депо ежедневно при проведении влажной уборки салонов автомобильного и электрического транспорта проводится профилактическая дезинфекция ручек дверей, поручней, подлокотников, кресел, частей спинок сидений, путем протирания растворами хлорсодержащих дезинфицирующих средств. Дополнительно на конечных пунктах после высадки пассажиров проводится проветривание и обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей и поручней, - рассказал «КП-Кубань» начальник отдела по гражданской обороне МУП КТТУ Алексей Попов.

Кроме того, в каждом депо поддерживают неснижаемый запас дезинфицирующей жидкости не менее 40 литров.

ИСТОЧНИК KP.RU