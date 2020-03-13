Три в одном: на фоне пожароопасности в Сочи ожидается туман и сильный ветер

13 Март 2020 2020-03-13T16:12:14+03:00

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Как предупреждают синоптики, ночью и утром 14 марта местами в Сочи ожидается туман, с видимостью всего до 500-1000 метров. Кроме того, на курорте ожидается также и усиление ветра до 14 м/с.

Однако, на этом погодные неприятности для Сочи не кончаются. Специалисты обращают внимание на сохраняющуюся 14 марта и в первой половине 15 марта в предгорьях и низких горах курорта пожароопасность четвёртой степени.

- Спасатели МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Сочинцев и гостей города призывают принимать меры предосторожности во время отдыха на природе,-говорится в сообщении, распространенном 13 марта сочинской мэрией.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань", в окрестностях Сочи потушены несколько крупных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU