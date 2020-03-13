Мастер-класс Максима Ильяхова перенесли из-за угрозы карантина

13 Март 2020 2020-03-13T16:47:33+03:00

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Как сообщила компания-организатор мастер-класса, причин для паники нет, но меры предосторожности лучше принять заранее:

— Посовещавшись со спикером Максимом Ильяховым, мы приняли непростое для нас решение о переносе события.

Такое решение даётся всегда нелегко. Для организации каждого мероприятия мы тратим огромные ресурсы в виде времени и денег. И любой форс-мажор связан с дополнительными расходами. При этом мы, пожалуй, еще легко отделались, а что говорить, например, об отмене конференции amoCONF в Москве, где компания amoCRM планировала 5000 участников?

Мы понимаем, что участники мероприятия также не рады такому повороту. В качестве извинений за доставленные неудобства мы приготовили ценный подарок каждому кто уже приобрел билет на мастер-класс. — сообщает генеральный директор «Тренинг меню» Александр Полищук

Новая дата проведения мастер-класса — 23 мая 2020 года. В качестве извинений организаторы сделают участникам ценный подарок лично от Максима Ильяхова.

Как отметил Александр Полищук, подарок получат все, кто купили, билеты до 13 марта включительно. В данный момент идет активное оповещение участников об изменении даты мастер-класса.

По официальным прогнозам, к середине апреля ситуация с коронавирусом будет стабилизирована, поэтому на ближайшие мероприятия компании это не повлияет.

24 апреля «Тренинг меню» планирует провести мастер-класс Николая Лазарева «Вооружение отделов продаж».

—Последние две недели мы мониторили ситуацию в мире и в стране, а также собирали информацию по крупицам из чатов организаторов мероприятий.

11 марта ВОЗ объявила о признании ситуацию с короновирусом мировой пандемией. В Москве начали массово отменять мероприятия. Федеральные компании ввели запрет на посещение обучающих мероприятий до середины апреля.

Если же говорить о будущем бизнес-обучения, то мы наблюдаем рост спроса, многие предприниматели и руководители сталкиваются с острой нехваткой знаний. И самый надежный их источник — бизнес-практики, профессионалы своего дела с большим опытом. Именно с ними мы обычно и работаем, Максим Ильяхов — яркий тому пример. Все наши спикеры — люди, добившиеся серьезных результатов в своем деле. К сожалению, даже их часто путают с пустышками из инфобизнеса, у которых за спиной ни опыта, ни знаний нет.

Мы не работаем с теми, кто еще вчера, пусть это прозвучит грубо, стоял за кассой в Магните, а сегодня учит как заработать миллион. К сожалению, именно такие примеры портят рынок бизнес-обучения в России. Все хотят легких денег, но, увы, так не бывает. Сейчас важно обучаться профессиональным навыкам, которые напрямую связаны с вашей работой, а не искать волшебную таблетку быстрого заработка.

Я не могу сказать, что мы на пороге кризиса, уверен в одном, ситуация сейчас в мире сложная, и на плаву останутся те, кто знает как работать эффективно, как автоматизировать бизнес-процессы, профессионально работать с клиентами, как обеспечить себе поток клиентов из социальных сетей, например. Те, кто работает по старинке и не осваивает новые технологии — уйдут.

В сети уже есть официальное обращение Максима Ильяхова к участникам мастер-класса. В «Тренинг меню» сообщили, что планируют держать участников событий в курсе посредством социальных сетей, email-рассылок и СМС-оповещения.

https://tickets.tmenu.ru/l9j8

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