2020-03-13T16:52:30+03:00
Экономика

Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК

Банк ВТБ выдал компании Группы ГТЛК банковскую гарантию возврата возмещения НДС на сумму свыше 22,3 млрд рублей
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Гарантия предоставлена в рамках ранее заключенного генерального соглашения о выдаче банковских гарантий по поручению дочерней организации ООО «Государственная транспортная лизинговая компания -1520» (ГТЛК).

Гарантия возврата возмещения НДС обеспечивает обязательства налогоплательщика по возврату в бюджет излишне полученных им или зачтенных ему сумм в случае решения о полном или частичном возмещении налога. Гарантия позволяет сократить срок возмещения с 72 до 7 рабочих дней.

- Реализуя проект по выдаче гарантии возмещения НДС для ГТЛК, мы ставили перед собой цель помочь компании за короткий срок вернуть средства для возможности их дальнейшего использования в текущей финансово-хозяйственной деятельности, - прокомментировал начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
Минздрав Кубани: информация об умерших от коронавирусной инфекции в крае – ложная
Метровых осетровых выпустят в водоемы Кубани
На Кубани поезд врезался в КАМАЗ, выехавший на переезд
«Стрелял и громко кричал»: в Краснодаре гражданин Армении устроил разборки в офисе компании
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
Мастер-класс Максима Ильяхова перенесли из-за угрозы карантина
Три в одном: на фоне пожароопасности в Сочи ожидается туман и сильный ветер
Борьба с коронавирусом: В Краснодаре на конечных остановках проветривают и дезинфицируют общественный транспорт
В Краснодаре отменили гандбольный матч сборной России и Сербии из-за угрозы коронавируса
Сезон Единой лиги ВТБ приостановлен: ближайшие матчи «Локомотива-Кубани» отменены
Дождь и снег: в выходные на Кубани похолодает
В Сочи на домашнем карантине по коронавирусу находятся 35 человек
В Сочи открыли лабораторию для диагностики коронавируса