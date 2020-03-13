«Стрелял и громко кричал»: в Краснодаре гражданин Армении устроил разборки в офисе компании

13 Март 2020 2020-03-13T17:09:06+03:00

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Днем 11 марта в офисе одной из краснодарских строительных организаций было жарко. Мужчина, поставлявший им металлические конструкции, оказался недоволен оплатой за свой товар. Все началось со словесной перепалки. Когда стало понятно, что конфликта не избежать, мужчина кинулся на сотрудников с кулаками. Подбежавшая подмога смогла разнять их, нападавший выбежал из офиса.

В Краснодаре гражданин Армении устроил разборки в офисе компании.

Но, как оказалось, ненадолго. Вскоре он вновь вернулся, прихватив при этом травматический пистолет из своего «Мерседеса». Он сделал пару выстрелов, чтобы напугать оппонентов, и скрылся с места происшествия.

- В настоящее время полицейские Краснодара проводят проверку по факту противоправных действий мужчины, - рассказал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Отмечается, что личность злоумышленника уже удалось установить – это 33-летний житель Армении. Его машину силовики обнаружили в одном из населенных пунктов Кубани.

Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU