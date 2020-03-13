2020-03-13T17:32:01+03:00
Происшествия

На Кубани поезд врезался в КАМАЗ, выехавший на переезд

Пострадал помощник машиниста
Виталий КАРНАУХ
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На движение поездов ситуация не повлияла.На движение поездов ситуация не повлияла.Фото: Виталий КАРНАУХ
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13 марта около трех часов дня на перегоне Крымская – Баканская случилось ДТП. Водитель КАМАЗа выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист принял решение об экстренном торможении, однако из-за маленького расстояния от остановившегося грузовика столкновения избежать не удалось.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал помощник машиниста, его с места аварии доставили в больницу. На движение поездов ситуация не повлияла, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Ранее "КП"-Кубань" сообщала, что на Кубани под колесами отечественной легковушки погибла женщина. Она выбежала на проезжую часть (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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