2020-03-15T08:48:17+03:00
Политика

Кубань – на втором месте в стране по количеству купленного жилья по военной ипотеке

В Южном военном округе также растет спрос на покупку домов
Варвара ДЫМ
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В Южном военном округе в 2019 году обеспечены постоянным жильем 1225 семей.В Южном военном округе в 2019 году обеспечены постоянным жильем 1225 семей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С каждым годом в нашей стране все больше пользуется популярностью служба в армии по контракту. А чтобы военнослужащим было, где жить, им выделяют квадратные метры – как места в общежитиях, так и служебные квартиры.

- В прошлом году обеспечены постоянным жильем 1225 семей военнослужащих на Юге страны, - сообщил начальник ФГКУ «Югрегионжилье» Михаил Колычев. - В том числе 1160 военнослужащим выплачена субсидия на приобретение жилого помещения на сумму около 8 млн. руб.

Активно пользуются военные программами по приобретению жилья. Одна из них – военная ипотека.

- Причем с каждым годом наблюдается увеличение количества участников военной ипотеки, - пояснил Михаил Колычев. - Это можно объяснить тем, что все больше граждан желают проходить военную службу по контракту.

В прошлом году более 3 000 приобрели жилье по военной ипотеке.

- В связи с увольнением с военной службы около 500 человек получили выплаты накоплений, учтенных на именном накопительном счете, а также 225 человек получили выплаты денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения на общую сумму около 370 млн. рублей, - сказал Колычев.

Краснодарский край находится на втором месте на юге страны по количеству купленного жилья по военной ипотеке. Далее идут Ростовская область и Ставропольский край. Кроме того, растет спрос на покупку домов. В прошлом году по этой программе в Южном военном округе приобретено около 400 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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