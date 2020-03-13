Метровых осетровых выпустят в водоемы Кубани

13 Март 2020 2020-03-13T18:16:03+03:00

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«Кубаньбиоресурсы» - единственная в Краснодарском крае организация, которая занимается разведением всех краснокнижных видов осетровых. На сегодняшний день их пять. Особи выращиваются в искусственных водоемах, а позже их выпускают в реки Кубани. 2020-й год не стал исключением.

В течение трех месяцев метровые особи осетровых сменят место жительства: либо на реку Кубань, либо на Протоку, Лабу, Краснодарское водохранилище или же Черное море.

- Выпуск взрослых особей вблизи нерестилищ позволит со временем восстановить естественное размножение осетровых в реке Кубань, - говорят в администрации региона.

Первый этап выпуска уже прошел. На этот раз в устье Протоки выпустили 160 особей белуги весом 10-15 кг и возрастом от 3 до 5 лет.

– Устье реки находится почти у Азовского моря. Рыба будет иметь возможность свободного выхода туда, это позволит уберечь ее от рук рыбаков и браконьеров, – пояснили в природоохранном министерстве Кубани.

Отмечается, что выпущенные белуги имеют чипы. Рыба прошла молекулярно-генетическое тестирование и обладает высокой выживаемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU