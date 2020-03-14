Заместителя Туапсинского транспортного прокурора подозревают в получении взятки в 10,5 миллиона рублей
В Туапсе при получении взятки пойман с поличным заместитель Туапсинского транспортного прокурора. Задержать его удалось сотрудникам УФСБ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, чиновник, переживая за свои погоны и свободу, через посредника передавали крупные суммы денег от бизнесменов. Причем происходило все в Туапсе около работы. Как удалось установить, благодарности он получал в течение пяти лет - с 9 октября 2014 года до 30 апреля 2019 года.
- Эти взятки были за покровительство при осуществлении коммерческой деятельности, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» и.о. следователя контрольно-следственного отдела Южного СУT СК России Нелли Аверкова. - Сумма взяток за этот период, по информации силовиков, составила 10,5 миллиона рублей.
На заместителя Туапсинского транспортного прокурора завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взяток в виде денег в крупном и особо крупном размерах». Ему грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до 15 лет.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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