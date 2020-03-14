2020-03-14T13:29:27+03:00
Общество

Подарили вторую жизнь: в Новороссийске полицейские помогли 2-летней девочке без сознания

Ребенку требовалась срочная операция, но из-за пробок отец не мог добраться до больницы
Евгения СОРОКА
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Фото: УМВД по Новороссийску.Фото: УМВД по Новороссийску.
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Все произошло на обочине дороги в Новороссийске. По трассе домой с дежурства ехал сотрудник отдельного батальона ДПС ГИИБДД УМВД по Новороссийску, старший лейтенант Николай Овчаренко. Как вдруг страж порядка заметил машину на «аварийке». Он притормозил, чтобы узнать, не нужна ли помощь водителю.

Как оказалось, сам мужчина живет в Геленджике и везет свою двухлетнюю дочь в городскую больницу Новороссийска. Ребенку, как оказалось, требовалась экстренная операция.

Но по пути девочке стало плохо, она была практически в бессознательном состоянии. Однако из-за пробок на дороге, семья не могла проехать. Им пришлось остановиться и ждать скорую. В то время, когда была дорога каждая минута.

- Тогда Николай Овчаренко связался с дежурной частью УМВД по Новороссийску, и, объяснив ситуацию, попросил направить по указанному адресу ближайший наряд ДПС, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Новороссийску. - Прибывшие на место младшие лейтенанты полиции Павел Овчаренко и Александр Батрак на служебном автомобиле экстренно доставили маму с ребенком в больницу.

Там малышке оказали помощи. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков, однако, благодаря полицейским, ее жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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