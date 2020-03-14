Хотел проскочить, но не успел: на Кубани мужчина погиб под колесами электрички

14 Март 2020 2020-03-14T09:36:26+03:00

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Сотни, а то и тысячи ЧП происходят в нашей стране из-за русского «авось» - «авось проскочу», «авось пронесет», «авось успею». Вот еще один такой рисковый мужчина погиб под колесами поезда. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Витаминный - парк Компрессорный.

- От дежурного по станции разъезд Витаминный поступила информация о том, что электропоезд Краснодар - Староминская насмерть сбил мужчину, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте.

По предварительным данным, мужчина хотел сэкономить время и попытался перебежать железнодорожные пути прямо перед движущимся поездом. Но, по всей видимости, споткнулся и упал. Машинист пытался остановить состав, но экстренно сделать этого не удалось

- Личность погибшего сейчас устанавливается, - добавляют «КП» - Кубань» в ведомстве. - По факту ЧП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU