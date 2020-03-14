2020-03-14T09:36:26+03:00
Происшествия

Хотел проскочить, но не успел: на Кубани мужчина погиб под колесами электрички

Личность погибшего сейчас устанавливают
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сотни, а то и тысячи ЧП происходят в нашей стране из-за русского «авось» - «авось проскочу», «авось пронесет», «авось успею». Вот еще один такой рисковый мужчина погиб под колесами поезда. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Витаминный - парк Компрессорный.

- От дежурного по станции разъезд Витаминный поступила информация о том, что электропоезд Краснодар - Староминская насмерть сбил мужчину, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте.

По предварительным данным, мужчина хотел сэкономить время и попытался перебежать железнодорожные пути прямо перед движущимся поездом. Но, по всей видимости, споткнулся и упал. Машинист пытался остановить состав, но экстренно сделать этого не удалось

- Личность погибшего сейчас устанавливается, - добавляют «КП» - Кубань» в ведомстве. - По факту ЧП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Матч «Сочи» - «Краснодар» на стадионе «Фишт» из-за коронавируса пройдет без зрителей
Александр Кокорин прогулялся с сыном по сочинской набережной
В Сочи из-за теплой погоды сакура расцвела на месяц раньше
В Анапе полиция раскрыла банду наркоторговцев
Из-за коронавируса итальянский пианист Марциали не приедет в Краснодар
Хотел проскочить, но не успел: на Кубани мужчина погиб под колесами электрички
2500 собственников в ожидании: на Кубани решат судьбу еще 23 долгостроев
В Краснодарском крае появятся пункты обсервации для людей с подозрением на коронавирус
Тушили 50 человек: на птичьем заводе в Лабинске произошло крупное возгорание
На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Минздрав Кубани: информация об умерших от коронавирусной инфекции в крае – ложная
Метровых осетровых выпустят в водоемы Кубани
На Кубани поезд врезался в КАМАЗ, выехавший на переезд
«Стрелял и громко кричал»: в Краснодаре гражданин Армении устроил разборки в офисе компании
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
Мастер-класс Максима Ильяхова перенесли из-за угрозы карантина
Три в одном: на фоне пожароопасности в Сочи ожидается туман и сильный ветер
Борьба с коронавирусом: В Краснодаре на конечных остановках проветривают и дезинфицируют общественный транспорт
В Краснодаре отменили гандбольный матч сборной России и Сербии из-за угрозы коронавируса
Сезон Единой лиги ВТБ приостановлен: ближайшие матчи «Локомотива-Кубани» отменены
Дождь и снег: в выходные на Кубани похолодает
В Сочи на домашнем карантине по коронавирусу находятся 35 человек
В Сочи открыли лабораторию для диагностики коронавируса