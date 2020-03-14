2020-03-14T08:54:18+03:00
Общество

2500 собственников в ожидании: на Кубани решат судьбу еще 23 долгостроев

Достраивать дома будут с помощью регионального Фонда защиты прав дольщиков
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: admkrai.ruФото: admkrai.ru
Изменить размер текста:

Замороженных строек в Краснодарском крае немало. Сегодня реестр объектов, которые по тем или иным причинам не завершены в установленный срок, насчитывает порядка 275 домов. Из них, по словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, 64 долгостроя инвестиционно непривлекательны.

- Проблемы дольщиков этих домов планируется решить за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, - сказали «КП» - Кубань» в администрации региона. - На эти цели выделен 1 миллиард рублей из бюджета.

Известно, что подписаны соглашения на 42 объекта незавершенного строительства - в этих зданиях более четырех тысяч квартир. По части из них уже принято решение.

За последний месяц одобрено выделение средств на 15 объектов в Краснодаре. Доводить до ума будут восемь долгостроев, владельцам квартир в оставшихся семи домах выплачивают компенсации.

– Из 235 граждан возмещение получили 213 человек на общую сумму более 660 миллионов рублей, – рассказала руководитель фонда защиты прав дольщиков Евгения Шумейко. - Два объекта «Контакт» в Краснодаре и два «ЮФК» в Туапсинском районе находятся на рассмотрении Наблюдательного совета. Их планируется передать региональному фонду в апреле.

А вот судьба еще 23 долгостроев решится чуть позже - 2500 собственников квартир уже в ожидании. Эти проблемные дома передадут на рассмотрение в мае-июне.

Кстати, в Краснодаре совсем скоро достроят еще два долгостроя - ЖК «Парусная регата» и ЖК «Иван да Марья».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Матч «Сочи» - «Краснодар» на стадионе «Фишт» из-за коронавируса пройдет без зрителей
Александр Кокорин прогулялся с сыном по сочинской набережной
В Сочи из-за теплой погоды сакура расцвела на месяц раньше
В Анапе полиция раскрыла банду наркоторговцев
Из-за коронавируса итальянский пианист Марциали не приедет в Краснодар
Хотел проскочить, но не успел: на Кубани мужчина погиб под колесами электрички
2500 собственников в ожидании: на Кубани решат судьбу еще 23 долгостроев
В Краснодарском крае появятся пункты обсервации для людей с подозрением на коронавирус
Тушили 50 человек: на птичьем заводе в Лабинске произошло крупное возгорание
На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Минздрав Кубани: информация об умерших от коронавирусной инфекции в крае – ложная
Метровых осетровых выпустят в водоемы Кубани
На Кубани поезд врезался в КАМАЗ, выехавший на переезд
«Стрелял и громко кричал»: в Краснодаре гражданин Армении устроил разборки в офисе компании
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
Мастер-класс Максима Ильяхова перенесли из-за угрозы карантина
Три в одном: на фоне пожароопасности в Сочи ожидается туман и сильный ветер
Борьба с коронавирусом: В Краснодаре на конечных остановках проветривают и дезинфицируют общественный транспорт
В Краснодаре отменили гандбольный матч сборной России и Сербии из-за угрозы коронавируса
Сезон Единой лиги ВТБ приостановлен: ближайшие матчи «Локомотива-Кубани» отменены
Дождь и снег: в выходные на Кубани похолодает
В Сочи на домашнем карантине по коронавирусу находятся 35 человек
В Сочи открыли лабораторию для диагностики коронавируса