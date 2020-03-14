2500 собственников в ожидании: на Кубани решат судьбу еще 23 долгостроев

14 Март 2020 2020-03-14T08:54:18+03:00

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Замороженных строек в Краснодарском крае немало. Сегодня реестр объектов, которые по тем или иным причинам не завершены в установленный срок, насчитывает порядка 275 домов. Из них, по словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, 64 долгостроя инвестиционно непривлекательны.

- Проблемы дольщиков этих домов планируется решить за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, - сказали «КП» - Кубань» в администрации региона. - На эти цели выделен 1 миллиард рублей из бюджета.

Известно, что подписаны соглашения на 42 объекта незавершенного строительства - в этих зданиях более четырех тысяч квартир. По части из них уже принято решение.

За последний месяц одобрено выделение средств на 15 объектов в Краснодаре. Доводить до ума будут восемь долгостроев, владельцам квартир в оставшихся семи домах выплачивают компенсации.

– Из 235 граждан возмещение получили 213 человек на общую сумму более 660 миллионов рублей, – рассказала руководитель фонда защиты прав дольщиков Евгения Шумейко. - Два объекта «Контакт» в Краснодаре и два «ЮФК» в Туапсинском районе находятся на рассмотрении Наблюдательного совета. Их планируется передать региональному фонду в апреле.

А вот судьба еще 23 долгостроев решится чуть позже - 2500 собственников квартир уже в ожидании. Эти проблемные дома передадут на рассмотрение в мае-июне.

Кстати, в Краснодаре совсем скоро достроят еще два долгостроя - ЖК «Парусная регата» и ЖК «Иван да Марья».

ИСТОЧНИК KP.RU