2020-03-14T10:30:50+03:00
Происшествия

В Анапе полиция раскрыла банду наркоторговцев

Участникам преступной группировки светит до 20 лет тюрьмы [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Полицейские обезвредили крупную банду наркоторговцев, которые действовали в Анапе. В банду входили шестеро жителей Краснодарского края и двое приезжих из других регионов.

- Была получена информация о том, что молодые люди в возрасте от 19 до 34 лет собирались распространять наркотики на курорте путем закладок, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - При проверке сведения подтвердились.

Злоумышленников выследили и задержали на месте преступления.

В Анапе полиция раскрыла банду наркоторговцев.

- Во время осмотра территории полицейские обнаружили более 300 граммов наркотических средств синтетического происхождения, - добавляют в краевом главке. - А также найден гашиш общей массой около 6 граммов.

Из автомобиля, на котором передвигались обвиняемые, забрали около 66 граммов запрещенного вещества. Сейчас эта машина помещена на специальную автомобильную стоянку.

Правда, главаря группировки пока не нашли - он сейчас в розыске. Задержаны лишь семь участников банды - они находятся под стражей.

Уголовное дело по ч.1 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» расследовано. Материалы направлены в суд. Участникам преступной группировки светит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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