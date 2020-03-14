В Анапе полиция раскрыла банду наркоторговцев
Полицейские обезвредили крупную банду наркоторговцев, которые действовали в Анапе. В банду входили шестеро жителей Краснодарского края и двое приезжих из других регионов.
- Была получена информация о том, что молодые люди в возрасте от 19 до 34 лет собирались распространять наркотики на курорте путем закладок, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - При проверке сведения подтвердились.
Злоумышленников выследили и задержали на месте преступления.
В Анапе полиция раскрыла банду наркоторговцев.
- Во время осмотра территории полицейские обнаружили более 300 граммов наркотических средств синтетического происхождения, - добавляют в краевом главке. - А также найден гашиш общей массой около 6 граммов.
Из автомобиля, на котором передвигались обвиняемые, забрали около 66 граммов запрещенного вещества. Сейчас эта машина помещена на специальную автомобильную стоянку.
Правда, главаря группировки пока не нашли - он сейчас в розыске. Задержаны лишь семь участников банды - они находятся под стражей.
Уголовное дело по ч.1 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» расследовано. Материалы направлены в суд. Участникам преступной группировки светит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU