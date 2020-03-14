В Сочи из-за теплой погоды сакура расцвела на месяц раньше

14 Март 2020 2020-03-14T11:28:36+03:00

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Флора города-курорта, кажется, уже настроилась на весенний лад. Из-за аномально теплой и сухой погоды раньше срока в Сочи зацвели сирень, мимоза и лесные колокольчики. А теперь вот и у сакуры нарушился биологический ритм.

Фото: npsochi.ru

- Совсем скоро парк Дендрарий превратиться в бело-розовую сказку, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском национальном парке. - Обычно пора цветения сакур приходится на начало апреля, но из-за высоких температурных отметок, первые цветки распустились 10 марта.

Фото: npsochi.ru

Ровно через неделю, 21 марта, можно будет сделать первые снимки на фоне расцветающей сакуры.

- В Дендрарие собрана коллекция из 7 видов и 22 сортов сакур, - добавляют в в Сочинском национальном парке. - Полюбоваться цветением и уловить нежный аромат можно в Саду непрерывного цветения в верхней части парка.

ИСТОЧНИК KP.RU