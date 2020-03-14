Александр Кокорин прогулялся с сыном по сочинской набережной

14 Март 2020 2020-03-14T11:50:59+03:00

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий сейчас на правах аренды за «Сочи», посвятил выходной семье. В своем Instagram он опубликова фотографию с прогулки. Вместе с двухлетним сыном Майклом он прокатился на самокатах по набережной курорта.

- K9 and Kjunior, - так подписал снимок Александр Кокорин.

Стоит сказать, что мальчик родился в июне 2017 года, но лишь спустя почти три года семья решила поделиться его фотографиями. Первый снимок опубликовала в начале марта супруга футболиста Дарья Валитова в своем Instagram.

Напомним, нападающий проведет в южной команде до конца сезона 2019/2020 на правах аренды. Кокорин принял участие уже в трех матчах за «Сочи». Фанаты футболиста говорят, что он неплохо влился в состав команды и рвется доказывать свое мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU