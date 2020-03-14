Обчистил за 20 минут: в Абинском районе под вор-домушник пойдет под суд

14 Март 2020 2020-03-14T16:46:16+03:00

За кражу бытовой техники ему грозит до 5 лет тюрьмы

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Полицейские Абинского района с грабителями сталкиваются постоянно. Частенько имеют дело и с домушниками, которые обчищают жилые дома, пока хозяева в отъезде. Но бывает, что злоумышленники умудряются вынести награбленное буквально за полчаса.

Так произошло и с владельцем частного дома около поселка Ахтырского. К правоохранителям обратился краснодарец, который рассказал, что уехал ненадолго по делам, а когда вернулся, увидел, что из дома пропала бытовая техника.

Полицейские выехали на место происшествия, опросили возможных очевидцев и вскоре вышли на след злоумышленника. Мужчина оказался хорошо знаком стражам порядка. Ранее 48-летний местный житель уже был судим. рыбинец

- Установлено, что обвиняемый в отсутствии потерпевшего проник на территорию его дома, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - А затем сорвал с двери навесной замок, после чего похитил вещи, технику и предметы быта. Общая сумма ущерба - 24 тысячи рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Материалы дела уже передали в суд. А пока домушник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU