Обчистил за 20 минут: в Абинском районе под вор-домушник пойдет под суд
Полицейские Абинского района с грабителями сталкиваются постоянно. Частенько имеют дело и с домушниками, которые обчищают жилые дома, пока хозяева в отъезде. Но бывает, что злоумышленники умудряются вынести награбленное буквально за полчаса.
Так произошло и с владельцем частного дома около поселка Ахтырского. К правоохранителям обратился краснодарец, который рассказал, что уехал ненадолго по делам, а когда вернулся, увидел, что из дома пропала бытовая техника.
Полицейские выехали на место происшествия, опросили возможных очевидцев и вскоре вышли на след злоумышленника. Мужчина оказался хорошо знаком стражам порядка. Ранее 48-летний местный житель уже был судим. рыбинец
- Установлено, что обвиняемый в отсутствии потерпевшего проник на территорию его дома, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - А затем сорвал с двери навесной замок, после чего похитил вещи, технику и предметы быта. Общая сумма ущерба - 24 тысячи рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Материалы дела уже передали в суд. А пока домушник находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU