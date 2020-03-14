2020-03-14T19:30:06+03:00
Происшествия

На Кубани водитель, дважды пойманный пьяным за рулем, может отправиться в тюрьму на два года

Мужчина не захотел дружить с законом
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Влад КОМЯКОВФото: Влад КОМЯКОВ
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Пьяный шофер попался автоинспекторам на трассе в Белореченском районе. Сотрудники ДПС остановили водителя Nissan, чтобы просто проверить документы, а оказалось, что за рулем мужчина едет в пьяном виде. Это подтвердило проведенное медосвидетельствование.

Когда же водителя стали пробивать по базе, то оказалось, что с законом он не дружит.

- Ранее он уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.8 Кодекса России об административных нарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Тогда суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года.

Но, по всей видимости, мужчину это не напугало и он снова выпил перед поездкой. Правда, на этот раз на него завели уголовное дело.

- Водителю грозит до двух лет тюрьмы, - уточняют «КП» - Кубань» в краевом главке.

Сейчас дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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